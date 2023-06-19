ردود أفعال واسعة لفوز إسبانيا بلقب الدوري الأوروبي على حساب كرواتيا

المصدر: وام

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أكد رودريجو هيرنانديز (رودري) لاعب المنتخب الإسباني لكرة القدم أن الإمكانيات الذهنية للفريق والقدرة على التعامل مع الضغوط في الوقت الإضافي كانت وراء اجتياز عقبة المنتخب الكرواتي في النهائي والفوز بلقب دوري أمم أوروبا.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب النسخة الثالثة من دوري الأمم بالفوز على نظيره الكرواتي 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال رودري، الذي سجل هدف الفوز لمانشستر سيتي الإنجليزي في مرمى انتر ميلان الإيطالي بنهائي دوري أبطال أوروبا قبل أيام: "أظهرنا إمكانياتنا الذهنية في مباراة الأمس وتألقنا خلال الوقت الإضافي.. وأجدنا التعامل مع ركلات الترجيح".

وأوضح اللاعب في تصريحات على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا): "عندما تصل إلى هذه المرحلة، يكون المهم هو الفوز.. أظهرنا أداء قويا وتنافسيا أمام فريق أطاح بالمنتخب البرازيلي من كأس العالم، وقد اعتاد الوصول إلى الأدوار النهائية.. تغلبنا على فريق عظيم في الطريق لمنصة التتويج".

وتوج المنتخب الإسباني في هذه البطولة بأول لقب له منذ 2012، وبالتحديد منذ الحقبة الذهبية التي أحرز فيها الفريق ألقاب كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2008 و2012.

وخاض المنتخب الإسباني أمس نهائي دوري الأمم للمرة الثانية على التوالي، ليصبح أول منتخب يخوض نهائي نسختين من البطولة.

وأصبح المنتخب الإسباني ثاني فريق، بعد المنتخب الفرنسي، يفوز بدوري الأمم بعد فوزه سابقا بلقبي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

وحسم المنتخب الإسباني المباراة لصالحه لتكون المباراة الخامسة التي يفوز بها في آخر 7 مباريات إقصائية خاضها بالبطولات الكبيرة (كأس أمم أوروبا ودوري أمم أوروبا وكأس العالم).

وفي المقابل، كانت مباراة الأمس ثامن مباراة يصل فيها المنتخب الكرواتي للوقت الإضافي في آخر بطولتي كأس عالم 2018 و2022 وكأس أمم أوروبا (يورو 2020) ودوري أمم أوروبا، وأخفق الفريق للمرة الثانية فقط في هذه البطولات علما بأن الخسارتين جاءتا أمام منتخب إسبانيا، فيما حالفه النجاح في المباريات الـ6 الأخرى، وانتهت 4 منها بركلات الترجيح.

وأشاد لويس دي لا فوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني بأداء لاعبيه في المباراة والإنجاز الذي حققه في هذه البطولة.

وأحرز دي لا فوينتي اللقب مع المنتخب الإسباني بعد 6 أشهر فقط من توليه المسؤولية خلفا لمواطنه لويس إنريكي، الذي رحل عن تدريب الفريق بعد الخروج المبكر من دور الـ16 لكأس العالم 2022.



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