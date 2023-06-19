مودريتش يحسم قراره من الاعتزال الدولي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، موقفه من الاعتزال الدولي مع منتخب بلاده كرواتيا.

وفي تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، رد مودريتش على سؤال: "كرواتيا تنتظر قرارك، هل ستعتزل دولياً؟ ليرد اللاعب المخضرم: "لقد قررت مستقبلي".

وتابع: "القرار في ذهني، لكني لن أعلن أي شيء الآن".

وجاءت تصريحات مودريتش، بعدما أكدت تقارير سابقة أنه سيعلن اعتزاله اللعب دولياً، بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي خسره منتخب كرواتيا أمس الأحد، أمام إسبانيا بركلات الترجيح.

وخاض مودريتش 166 مباراة دولية رفقة منتخب كرواتيا، سجل خلالها 24 هدفاً.

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