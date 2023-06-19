الكل يعرف أين سيذهب.. غوارديولا يلمح لوجهة مبابي المقبلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ألمح الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إلى وجهة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للبرنامج الإسباني المعروف "التشيرينغيتو" على "تويتر"، فيديو يظهر فيه غوارديولا متحدثاً عن إمكانية انتقال مبابي إلى مانشستر سيتي، حيث قال: "مانشستر سيتي ليس مهتماً بالتعاقد مع مبابي".

وتابع: "الجميع يعرف أين يريد أن يذهب".

وجاء تصريح غوارديولا، ليشير من خلاله إلى رغبة مبابي في الانتقال إلى ريال مدريد، الذي كان قاب قوسين أو الأدنى من ضمه الصيف الماضي، قبل أن يتدخل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ويقنعه بالبقاء مع باريس فترة جديدة.

وأعلن مبابي مؤخراً أن الموسم المقبل سيكون الأخير له مع باريس سان جيرمان، ليفتح باب التكهنات من جديد حول مستقبله، وإمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد بداية من موسم 2025/2024.

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