برشلونة يعلن أولى صفقاته الصيفية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي برشلونة، تعاقده مع السنغالي ميكائيل فاي قادماً كوستوسيا زغرب الكرواتي، ليكون أول صفقات البلوغرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا، جاء كالتالي: "توصل نادي برشلونة مع كوستوسيا زغرب إلى اتفاق بشأن انتقال ميكائيل فاي 4 مواسم مقبلة حتى 30 يونيو 2027، بقيمة 400 مليون يورو".

وتابع: "اجتاز اللاعب بالفعل الاختبارات الطبية اللازمة في مستشفى برشلونة، وزار مرافق النادي وصعد إلى ملعب يوهان كرويف مرتدياً طقم برشلونة".

من هو ميكائيل فاي

ميكائيل فاي مواليد 14 يوليو 2004، بدأ مشواره في أحد أندية غامبيا، وبفضل الأداء الذي قدمه، لفت أنظار كوستوسيا زغرب الكرواتي، وضمه في الميركاتو الشتوي الماضي، وخاض معه 13 مباراة منها 11 أساسياً.

ويجيد ميكائيل فاي في مركز قلب الدفاع ويلعب بقدمه اليسرى، ويتميز بقدرة بدنية جيدة، وسرعة ممتازة، كما أنه لاعب دولي مع منتخب السنغال تحت 17 عامًا.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع صفقات قوية، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم صفوف البلوغرانا، قبل انطلاق الموسم المقبل.

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