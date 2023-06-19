اعترف بصعوبة انتقاله لبرشلونة.. غوندوغان يكشف وجهته المقبلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي عن وجهته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أثيرت التكهنات حول مستقبله مع السيتيسينز، وارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني وكذلك الهلال السعودي.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع غوندوغان لتدعيم خط وسط النادي الكتالوني، بعد رحيل سيرخيو بوسكيتس مؤخراً، فيما يحاول الهلال السعودي إغراء اللاعب براتب ضخم لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن غوندوغان يرغب في الانتقال إلى برشلونة، لكن هناك صعوبة في تحقيق هذه الرغبة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلوغرانا، والتي كانت سبباً في عدم عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى كامب نو من جديد.

وقال غوندوغان في تصريحات نقلتها نفس الصحيفة: "أريد أن أذهب إلى برشلونة لكني لم أتلق عرضاً من النادي".



وتابع: "أعتقد أنني سأبقى مع بيب غوارديولا في مانشستر سيتي أو سأنتقل إلى الهلال السعودي".

ولعب غوندوغان (32 عامًا) مع مانشستر سيتي 51 مباراة خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 7 أهداف.

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