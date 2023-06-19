هل ساءت العلاقة؟ بنزيما يلغي متابعته لحساب ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ألغى الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق، المنضم حديثاً إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، متابعته للحساب الرسمي الخاص بالميرنغي، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلغاء بنزيما متابعته لريال مدريد على "إنستغرام"، كما أن النادي الإسباني ألغى متابعة النجم الفرنسي أيضاً، كونه لم يعد لاعباً بالميرنغي.

وفي نفس الوقت، ما زال بنزيما يتابع حساب ناديه السابق أولمبيك ليون الفرنسي، الذي رحل منه إلى ريال مدريد صيف 2009، كما يتابع الحساب الرسمي للدوري الإسباني.

وجاء رحيل بنزيما عن ريال مدريد، بعد مسيرة استمرت 14 عامًا، شهدت تتويجه بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وفوزه بجائزة الكرة الذهبية موسم 2022/2021.

وأتم بنزيما انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي، في صفقة انتقال حر، منذ أسابيع قليلة، مقابل راتب سنوي يُقدر بـ 200 مليون يورو.

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