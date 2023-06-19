للإبقاء عليه.. مانشستر يونايتد يغري راشفورد بالراتب الأعلى

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يرغب نادي مانشستر يونايتد في تجديد عقد نجمه ماركوس راشفورد لفترة جديدة، في ظل انتهائه بنهاية الموسم المقبل 2024.

ويجهز مانشستر يونايتد عرضاً لإقناع راشفورد بالتجديد في الوقت الحالي، يتضمن حصوله على الراتب الأعلى بين لاعبي الشياطين الحمر.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، يحصل راشفورد حالياً على 200 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً، وبموجب عرض اليونايتد الجديد سيحصل النجم الإنجليزي على 375 ألف جنيه إسترليني، ليكون الأعلى راتب في الفريق.

وأشارت تقارير صحفية أخرى، أن راشفورد يرغب في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، نظير الموافقة على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد لفترة جديدة، مستغلاً حاجة الشياطين الحمر لخدماته كونه النجم الأبرز حالياً في صفوف الفريق الإنجليزي.

وشارك راشفورد خلال الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد في 56 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 30 هدفاً، وصناعة 11 هدفاً.

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