بتصريح رسمي.. ريال مدريد يعلن عن بديل بنزيما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عن صفقة الميرنغي الجديدة لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى الدوري السعودي من بوابة نادي اتحاد جدة.

وقال بيريز في مقطع فيديو، رداً على سؤال حول صفقة خوسيلو مهاجم إسبانيول: "نعم، سيأتي الأسبوع المقبل".

يأتي تصريح بيريز، بعدما أشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن خوسيلو ماتو بات قريباً من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد ليحل محل بنزيما، مؤكدة إنه تم التوصل لاتفاق بين الطرفين بخصوص شروط العقد.

وحول إبرام ريال مدريد لصفقات أخرى خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قال رئيس بيريز: "لا".

وكان ريال مدريد تعاقد مع جود بيلينغهام قادماً من بوروسيا دورتموند مقابل 103 مليون يورو، وفران غارسيا قادماً من رايو فايكانو مقابل 5 ملايين يورو، بجانب عودة إبراهيم دياز عقب انتهاء إعارته مع ميلان.

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