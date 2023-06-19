إسبانيا تهزم كرواتيا بركلات الترجيح وتتوج بدوري الأمم الأوروبية

المصدر: وكالات

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توج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 5 / 4 بركلات الترجيح على منتخب كرواتيا مساء الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت على ملعب (فينورد) بمدينة روتردام الهولندية.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، ليحتكما إلى لعب الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكنهما واصلا إخفاقهما في التسجيل، لتحسم ركلات الترجيح الموقف، بعدما ابتسمت لمصلحة المنتخب الإسباني.

ولعب أوناي سيموني، حارس مرمى المنتخب الإسباني، دور البطولة في اللقاء، بعدما تصدى لركلتين من المنتخب الكرواتي خلال ركلات الترجيح.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحسم فيها ركلات الترجيح المنتخب الفائز بدوري الأمم، حيث توج منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى، عقب فوزه 1 / صفر على نظيره الهولندي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، فيما فاز المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية بانتصاره 2 / 1 على منتخب إسبانيا في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويأتي هذا التتويج، ليعيد المنتخب الإسباني البسمة لوجوه محبيه بعد خيبة الأمل التي لحقت بهم عقب خروج الفريق من دور الـ16 بنهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر العام الماضي على يد المنتخب المغربي.

في المقابل، واصل سوء الحظ ملازمته لمنتخب كرواتيا، الذي فشل في حصد لقبه الأول في مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة، التي شهدت حصوله على الوصافة في نهائيات كأس العالم عام 2018 بروسيا، والمركز الثالث بمونديال فرنسا 1998 وقطر 2022.

وخلال مشوار المنتخبين في البطولة، تصدر المنتخب الكرواتي ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات، التي ضمت منتخبات الدنمارك وفرنسا والنمسا، حيث حصل على 13 نقطة، عقب تحقيقه 4 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقى خسارة واحدة.

في المقابل، تواجد المنتخب الإسباني على قمة المجموعة الثانية، على حساب منتخبات البرتغال وسويسرا وجمهورية التشيك، حيث نال 11 نقطة، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلين وتكبد خسارة واحدة.

وصعد منتخب إسبانيا للمباراة النهائية للنسخة الثانية على التوالي في البطولة، عقب فوزه 2 / 1 على منتخب إيطاليا، يوم الخميس الماضي، في الدور قبل النهائي للمسابقة، فيما تأهل منتخب كرواتيا للنهائي إثر تغلبه 4 / 2 على نظيره الهولندي بعد اللجوء للوقت الإضافي، يوم الأربعاء الماضي.

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