نيجيريا وغينيا بيساو ومالي والرأس الأخضر وموزامبيق إلى نهائيات أمم أفريقيا

المصدر: وكالات

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لحقت منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو ومالي والرأس الأخضر وموزامبيق بركب المتأهلين الى كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة نهائياتها مطلع العام المقبل، الاحد في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من التصفيات.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة الى النهائيات الى 15 هي ساحل العاج البلد المضيف ونيجيريا وغينيا بيساو (المجموعة الاولى) وبوركينا فاسو والرأس الأخضر (الثانية) ومصر الوصيفة (الرابعة) والجزائر (السادسة) ومالي (السابعة) وزامبيا (الثامنة) وغينيا الاستوائية وتونس (العاشرة) والمغرب وجنوب إفريقيا (الحادية عشرة) والسنغال وموزامبيق (الثانية عشرة).

وحجزت نيجيريا، حاملة اللقب ثلاث مرات، بطاقتها بفوزها على مضيفتها سيراليون 3-2 واستفادت غينيا بيساو الفائزة على مضيفتها ساو تاومي وبرانسيب 1-0 من انتصار "النسور الممتازة" وتأهلت الى النهائيات للمرة الرابعة تواليا وفي تاريخها.

ومنح مهاجم نابولي بطل الدوري الايطالي فيكتور أوسيمهين التقدم لنيجيريا بثنائية في الدقيقتين 19 و32، وردت سيراليون بهدفي مصطفى بوندو (41) وأوغوستوس كارغبو (84)، قبل أن يخطف مهاجم ليستر سيتي الانكليزي كيليتشي إهياناتشو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفعت نيجيريا رصيدها الى 12 نقطة في صدارة المجموعة الاولى بفارق نقطتين امام غينيا بيساو وبفارق سبع نقاط أمام سيراليون الثالثة.

وتأهلت مالي بفوزها على مضيفتها الكونغو برازافيل بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم لوريان الفرنسي ابراهيما كونيه (62) ولاعب وسط ويسترلو البلجيكي نيني دورجيليس (73).

وعززت مالي صدارتها للمجموعة السابعة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام غامبيا (9 نقاط) التي باتت بحاجة الى التعادل في مواجهتها الحاسمة على البطاقة الثانية في المجموعة ضد ضيفتها الكونغو (6 نقاط) مطلع سبتمبر المقبل.

من جهتها، حجزت موزامبيق بطاقتها بفوزها على مضيفتها رواندا 2-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.

وسجل جيني كاتامو (43) كليسيو بوكي (90+4) الهدفين.

وهو الفوز الثاني لموزامبيق في التصفيات فحسمت البطاقة الثانية عن المجموعة بعدما رفعت رصيدها الى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف السنغال حاملة اللقب والتي كانت ضامنة تأهلها منذ الجولة الرابعة بأربعة انتصارات متتالية قبل ان تسقط في فخ التعادل امام مضيفتها بنين 1-1 السبت في افتتاح الجولة الخامسة.

وابتعدت موزامبيق بفارق أربع نقاط عن بنين الثالثة ورواندا الرابعة الاخيرة.

وهي المرة الخامسة التي تبلغ فيها موزامبيق النهائيات بعد أعوام 1986 و1996 و1998 و2010 وخرجت من الدور الاول في جميعها.

وفازت الرأس الأخضر على ضيفتها بوركينا فاسو 3-1 ورافقتها الى النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها.

وسجل بيبي (7) وجواو باولو (67) وكلي (90+4) اهداف الرأس الاخضر، ويوسوفو دايو (45+3) هدف بوركينا فاسو.

ورفعت الرأس الاخضر رصيدها الى 10 نقاط في المجموعة الثانية بفارق المواجهتين المباشرتين خلف بوركينا فاسو التي كانت ضامنة لتأهلها من الجولة الرابعة، فيما خرجت توغو خالية الوفاض رغم فوزها الاول في التصفيات والذي كان على حساب على مضيفتها إسواتيني بهدفين نظيفين سجلهما أهويكي ستيف كيفين دينكي (14) وميمي بلاكا (90+2).

وخطت تنزانيا خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بفوزها على ضيفتها النيجر 1-0 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وسجل سايمون مسوفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

وانفردت تنزانيا بالمركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكتها السابقة أوغندا التي خسرت أمام ضيفتها الجزائر المتصدرة وصاحبة البطاقة الاولى في المجموعة بهدف لفهاد بايو (88) مقابل هدفين لمحمد الأمين عمورة (42 و67).

وباتت تنزانيا بحاجة الى التعادل امام مضيفتها الجزائر في الجولة الاخيرة للحاق بركب المتأهلين بغض النظر عن نتيجة مباراة اوغندا مع مضيفتها النيجر.

وتتساوى تنزانيا وأوغندا في المواجهتين المباشرتين حيث فاز كل منهما على الاخر بنتيجة واحدة (1-0)، وفي حال خسارة الأولى امام الجزائر وفوز الثانية على النيجر سيكون الحسم بينهما لفارق الاهداف ويملك الأول (-1) مقابل (-3) لاوغندا.

وفرطت غانا في حجز بطاقتها بسقوطها في فخ التعادل السلبي امام مضيفتها مدغشقر ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وكانت غانا بحاجة الى الفوز لحسم تأهلها قبل الجولة الاخيرة لكنها اكتفت بنقطة واحدة عززت بها موقعها في الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة امام أنغولا ونقطتين أمام جمهورية إفريقيا الوسطى، فيما خرجت مدغشقر من سباق التأهل كونها كسبت النقطة الثانية فقط في التصفيات.

وفي الجولة الاخيرة مطلع سبتمبر المقبل، تلعب غانا مع ضيفتها جمهورية إفريقيا الوسطى، وأنغولا مع مدغشقر.

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