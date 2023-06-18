الجزائر تواصل حصد العلامة الكاملة بثنائية في أوغندا بتصفيات أمم أفريقيا

المصدر: وكالات

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واصل منتخب الجزائر حصد العلامة الكاملة في المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتغلب منتخب الجزائر 2 / 1 على مضيفه منتخب أوغندا، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمباريات المجموعة السادسة في التصفيات، التي شهدت أيضا فوز تنزانيا 1 / صفر على ضيفتها النيجر في وقت سابق اليوم.

وتقمص محمد الأمين عمورة دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدفي المنتخب الجزائري في الدقيقتين 42 و67 على الترتيب، فيما تكفل فهد بايو بإحراز هدف منتخب أوغندا الوحيد في الدقيقة 88.

بهذا الانتصار، واصل منتخب الجزائر، الذي حسم تأهله في وقت سابق لنهائيات البطولة التي توج بها عامي 1990 و2019، تربعه على قمة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، بعدما فاز في جميع لقاءاته الخمسة التي خاضها حتى الآن.

في المقابل، توقف رصيد منتخب أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثالث، لتتقلص آماله في بلوغ النهائيات، في ظل ابتعاده بفارق 3 نقاط خلف منتخب تنزانيا، صاحب المركز الثاني، بينما تذيل منتخب النيجر الترتيب برصيد نقطتين، ليودع التصفيات رسميا.

يُذكر أن المباراة أقيمت بمدينة دوالا الكاميرونية بسبب عدم مطابقة ملعب منتخب أوغندا للمعايير المطلوبة التي وضعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

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