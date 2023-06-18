سرقة دراجات تحرم فريقين من إنهاء سباقين في سلوفينيا وبلجيكا!

المصدر: وكالات

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قال فريقا إسكالتل-إسكادي وبالواز تريك لايونز إن سرقة دراجات حرمتهما من إنهاء سباقي سلوفينيا وبلجيكا على الترتيب اليوم الأحد.

وكتب فريق إسكالتل-إسكادي الإسباني في حسابه في تويتر "سُرقت شاحنة إسكالتل-إسكادي وبها كل دراجاته في سباق سلوفينيا ولم نستطع المشاركة في المرحلتين الخامسة والأخيرة".

كما تعرض فريق بالواز تريك لايونز البلجيكي للأمر ذاته خلال سباق بلجيكا.

وكتب الفريق في حسابه في انستغرام "بالأمس كنا ضحية لسرقة دراجات وإطارات الفريق.

"للأسف لم نستطع المشاركة في المرحلة الأخيرة لسباق بلجيكا اليوم، ونحن في انتظار نتائج تحقيقات الشرطة".

وكان كل متسابقي الفريقين خارج المراكز المنافسة على اللقبين.

وأصبحت سرقة الدراجات مشكلة معتادة للفرق، ففي نوفمبر الماضي تعرض فريق إس.دي فوركس الهولندي للسيدات للسرقة.

وفي 2021، عثرت الشرطة الرومانية على دراجات ومعدات بقيمة نحو 500 ألف جنيه استرليني (640850 دولارا) سُرقت من الفريق الإيطالي المشارك في بطولة العالم داخل القاعات.

وتم الحكم على شابين بالسجن 18 شهرا لضلوعهما في السرقة.

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