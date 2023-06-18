تشابي ألونسو باقٍ مع ليفركوزن وينفي تدريب سان جيرمان

المصدر: وكالات

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نفى سيمون رولفس، المدير الرياضي بنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، التكهنات حول انتقال الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، لتدريب باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن ألونسو مرشح محتمل لشغل المنصب إلى جانب كل من لويس إنريكي، المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، وتياجو موتا اللاعب السابق بالفريق الباريسي.

وفي تصريحات نقلتها مجلة "كيكر" قال رولفس: "لا يوجد حديث بشأن ذلك، تشابي سيبقى، لقد تحدثت معه، وهو يعلم بشكل جيد وضعه الحالي".

وكان ألونسو قد أكد، إلى جانب فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن، أنه سيبقى مع النادي في الموسم المقبل.

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