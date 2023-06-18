كرواتيا وإسبانيا على لقب دوري أمم أوروبا الليلة

المصدر: (روتردام - وكالات)

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يلتقي اليوم في استاد فينورد بمدينة روتردام الهولندية منتخبا كرواتيا وإسبانيا في نهائي النسخة الثالثة من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم ويتطلع المنتخبان إلى الفوز بأول ألقابهما في البطولة، فيما يلعب منتخبا هولندا وفرنسا على المركز الثالث.

ووصل المنتخب الكرواتي إلى النهائي بالفوز على هولندا 4 - 2 في عقر داره بمباراة امتدت لوقت إضافي في نصف النهائي، فيما تأهل المنتخب الإسباني بالفوز على إيطاليا حامل لقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020) بنتيجة 2 - 1، في الدور نفسه. وكان المنتخب الإسباني خسر نهائي النسخة الماضية أمام فرنسا.

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