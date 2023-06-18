قائدة المنتخب الأمريكي تغيب عن مونديال السيدات

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

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ستغيب بيكي ساوربرون قائدة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بطلة العالم في آخر نسختين، عن مونديال كرة القدم المقبل للسيدات بسبب إصابة في قدمها، بحسب عدة تقارير صحافية.

عانت المدافعة البالغة 38 عاماً مطلع الشهر الجاري من انتكاسة خلال الدوري المحلي مع فريقها بورتلاند ثورنز، بعد إصابة تعرّضت لها في أبريل، بحسب ما ذكرت مصادر لموقعي «إي أس بي أن» و«ذي أثلتيك». وتقام نسخة المونديال المقبل في أستراليا ونيوزيلندا بدءاً من 20 يوليو المقبل.

وتملك ساوربرون 216 مباراة دولية في رصيدها وساعدت سيدات الولايات المتحدة على إحراز لقبي المونديال في كندا 2015 وفرنسا 2019.

ساهمت أيضاً بإحراز ذهبية أولمبياد لندن 2012 والحلول في المركز الثالث في أولمبياد طوكيو الأخير.

أحرزت لقب الدوري الأمريكي مع بورتلاند العام الماضي وكانت جزءاً من تشكيلة كانساس سيتي المتوّج في 2014 و2015. ويتوقّع أن يعلن المدرب فلاتكو أندونوفسكي تشكيلته للمونديال خلال الأيام المقبلة.

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