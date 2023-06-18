سكولاري يعود إلى التدريب من بوابة أتلتيكو مينيرو

المصدر: ساو باولو - أ. ف .ب

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سيعود البرازيلي لويز فيليبي سكولاري مجدداً إلى عالم التدريب، مع استلامه الإشراف على نادي أتلتيكو مينيرو بحسب ما أعلن فريق مدينة بيلو هوريزونتي.

وقال أتلتيكو مينيرو في بيان «وقع المدرب عقداً مع الفريق حتى ديسمبر 2024».

وكان «فيليباو» البالغ 74 عاماً أعلن اعتزاله التدريب نهاية العام الماضي، بعد قيادة أتلتيكو باراناينسي إلى نهائي كأس ليبرتادوريس الذي خسره ضد فلامنغو البرازيلي صفر - 1 في أكتوبر الماضي في غواياكيل.

أبرز محطات مشواره كانت قيادة البرازيل إلى لقبها الخامس في كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان في 2002.

لكن أيضاً الخسارة المذلة أمام ألمانيا 1 - 7 في نصف نهائي مونديال 2014 في عقر داره.

سكولاري الذي درّب أيضاً منتخب البرتغال بمونديال 2006 في ألمانيا وفريق تشلسي الإنجليزي في موسم 2009، سيخلف الأرجنتيني إدواردو كوديت.

بعد عشر مراحل على انطلاق الدوري، يحتل فريق بيلو هوريزونتي المركز الرابع، بفارق ست نقاط عن المتصدر بوتافوغو، وينافس للتأهل إلى ثمن نهائي كأس ليبرتادوريس الموازية في أمريكا الجنوبية لدوري أبطال أوروبا.

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