خسارة دراماتيكية للأردن أمام صربيا ودياً في فيينا    

المصدر: فيينا ـ أ.ف.ب

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أهدر منتخب الأردن لكرة القدم تقدّمه على صربيا وخسر أمامها 2 ـ 3 في الدقائق الأخيرة، أول من أمس في فيينا في مباراة دولية ودية.

وأتت المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه منتخب «النشامى»، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر مطلع العام المقبل.

وتقدم المنتخب الصربي مبكراً بهدف ستراهينيا ايراكوفيتش (6)، ثم قلب منتخب الأردن النتيجة مطلع الشوط الثاني بهدفين لمحمود مرضي (53) وموسى التعمري المحترف مع مونبلييه الفرنسي (67).

لكن منتخب صربيا كان له رأي آخر عن طريق البديل ديان يوفلييتش الذي سجل هدفين في الدقائق العشر الأخيرة (83 و89). ويتخلل المعسكر التدريبي للأردن مواجهة ودية ثانية أمام منتخب جامايكا غداً.

يذكر أن قرعة النهائيات الآسيوية أوقعت الأردن في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حدد موعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026 والنهائيات القارية 2027، يوم 27 يوليو المقبل.

ويشارك منتخب الأردن في تصفيات المونديال ابتداءً من الدور الثاني والذي يضم 36 منتخباً، سيتم تقسيمهم إلى تسع مجموعات، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور الحاسم، مع ضمان عبورهم إلى نهائيات آسيا 2027.

يشار إلى أن كأس العالم المقبلة 2026 ستشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً، بحيث يتأهل 8 منتخبات مباشرة عن القارة الآسيوية.

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