البرازيل تواجه غينيا بالزي الأسود للمرة الأولى في تاريخها..تعرف على السبب؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بالزي الأسود يخوض المنتخب البرازيلي لكرة القدم مباراته الودية أمام غينيا في برشلونة في وقت لاحق اليوم، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المقرر أن يرتدي زملاء مهاجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور الذي تم تعينه من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو لرئاسة لجنة خاصة لمحاربة العنصرية، قمصانا سوداء بدلا من الصفراء المعتادة.

وتأتي تلك الخطوة في إطار محاربة العنصرية وفقاً للاتحاد البرازيلي لكرة القدم الذي غرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يوم البرازيل! يوم لخطوة مهمة في محاربة العنصرية!!!".

وأضاف "ضد العنصرية لا توجد لعبة. لأول مرة في التاريخ، سيرتدي المنتخب البرازيلي زيا أسود بالكامل لمواجهة غينيا على ملعب كورنيا-إل برات في برشلونة. دعونا نذهب للنصر داخل الملعب وخارجه. كفى عنصرية في كرة القدم والمجتمع. لنذهب معا".

وكان فينيسيوس ضحية إساءات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا في الدوري الإسباني في 21 مايو، ما أثار ردود أفعال غاضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز