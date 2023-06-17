جنوب إفريقيا تلحق بالمغرب الهزيمة الأولى في التصفيات الإفريقية

المصدر: وكالات

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ألحق منتخب جنوب أفريقيا الهزيمة الأولى بضيفه المغربي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، وفاز عليه 2 /1 اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وتقدم منتخب جنوب أفريقيا بهدف عكسي في الدقيقة السادسة، سجله الحارس المغربي منير الكجوي بالخطأ في مرماه ثم أضاف زاكيل ليباسا مهاجم اورلاندو بيراتس الهدف الثاني لمنتخب الأولاد في الدقيقة 48 ورد حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي بهدف لأسود الأطلس في الدقيقة 60.

وارتقى منتخب جنوب أفريقيا لصدارة المجموعة الحادية عشرة برصيد سبع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة عن منتخب المغرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات.

ولحق منتخب جنوب أفريقيا بأسود الأطلس في البطولة القارية عن المجموعة الحادية عشرة التي يشارك بها ثلاثة منتخبات فقط بسبب استبعاد منتخب زيمبابوي لإيقاف النشاط الكروي في البلاد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل اعتمد المنتخب الجنوب أفريقي على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وعلى عكس سير اللعب تقدم منتخب جنوب أفريقيا بهدف عكسي في الدقيقة السادسة بعد خطأ فادح لمنير الكجوي، حارس المنتخب المغربي عندما لعب بيرسي تاو ركلة ركنية بشكل قصير لتعود إليه مرة أخرى في الجانب الأيمن حيث مرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن الكجوي ارتكب خطأ فادحا حيث ارتطمت الكرة بيده قبل أن تعانق الشباك.

بعد الهدف، كثف المنتخب المغربي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، فيما واصل المنتخب الجنوب أفريقي الاعتماد على طريقته الدفاعية وشن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 12 كاد المنتخب الجنوب أفريقي أن يسجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة عندما لعبت كرة طولية إلى زاخيلي ليباسا في الجانب الأيمن ليمرر كرة عرضية قابلها ثيمبا زوين بتسديدة قوية تصدى لها الكجوي.

بعدها كاد المنتخب المغربي أن يعادل النتيجة في الدقيقة 16 عندما سدد حكيم زيياش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها رونين ويليامز حارس جنوب أفريقيا على مرتين.

بعدها بدقيقة سدد يوسف مالح لاعب المنتخب المغربي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن ويليامز تصدى لها على مرتين.

واستمرت سيطرة المنتخب المغربي ومحاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب المنتخب الجنوب افريقي لينحصر اللعب في وسط الملعب.

واضطر المنتخب المغربي لإجراء تبديلا اضطراريا في الدقيقة 41 بإشراك أنس الزعروي بدلا من نصير مزراوي المصاب.

ورغم السيطرة شبه المطلقة للمنتخب المغربي لكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب جنوب أفريقيا، الذي تمركز لاعبوه بشكل جيد وتمكنوا من إفساد كافة المحاولات الهجومية المغربية.

وفي الدقيقة 42 كاد المنتخب الجنوب أفريقي أن يصعب من مهمة المنتخب المغربي عندما وصلت الكرة إلى زاخيلي ليباسا على حدود منطقة جزاء المنتخب المغربي ليسدد كرة زاحفة تصدى لها الكجوي ببراعة.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بتقدم منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف زاكيل ليباسا الهدف الثاني لمنتخب الأولاد من متابعة لتسديدة زميله ميهلالي مايامبيلا التي أبعدها الحارس منير الكجوي.

وجاءت الدقيقة 60 لتشهد الهدف الأول لأسود الأطلس بتوقيع حكيم زياش عبر تسديدة قوية عرفت طريقها لشباك الحارس رونين ويليامز.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة أنقذ الحارس ويليامز مرمى جنوب أفريقيا من فرصة هدف محقق عن طريق وليد شديرة.

غينيا الإستوائية تتأهل

وحجز منتخب غينيا الاستوائية، بطاقة العبور لكأس أمم إفريقيا، وذلك عقب فوزه على ضيفه منتخب تونس 1 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة التاسعة بالتصفيات.

وسجل إيميليو نسو هدف المباراة الوحيد لغينيا الاستوائية من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن تونس، التي ضمنت تأهلها للنهائيات، ليتأهل الأول إلى النهائيات التي تنطلق في يناير من العام المقبل.

ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف منتخب ليبيا صاحب المركز الثالث.

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