محرز يعلق على أنباء انتقاله للدوري السعودي

المصدر: وكالات

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علق الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على الأنباء التي ترددت بانتقاله للعب بالدوري السعودي هذا الصيف.

وقال محرز قبل إقلاع طائرة المنتخب الجزائري إلى الكاميرون، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة أوغندا غدا الأحد، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023: "حتى الآن لا يوجد أي شيء. لازلت مرتبطا بعقد مع مانشستر سيتي لمدة عامين. سنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وأضاف "في الوقت الحالي، سأركز على المنتخب، والمواجهتين المقبلتين للفريق الوطني (أمام أوغندا بتصفيات إفريقيا، وتونس وديا)، وبعدها سأدخل في إجازة".

وتردد أن نادي الأهلي السعودي، الذي عاد للتو إلى دوري روشن بعدما هبط لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، أبدى رغبته في التعاقد مع محرز في ظل ثورة الصفقات العالمية في دوري روشن للمحترفين، بعد كريستيانو رونالدو (النصر)، وكريم بنزيما (الاتحاد).

وخاض محرز موسما تاريخيا مع مان سيتي، حيث قاده لحصد ثلاثية تاريخية وهي لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الإنجليزي الممتاز.

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