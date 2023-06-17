بولندا تهزم ألمانيا وتدق ناقوس الخطر في معسكر الماكينات

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقتنص منتخب بولندا فوزا مثيرا من ضيفه الألماني 1 /صفر أمس الجمعة في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما على استاد نارودوي في وارسو.

ويدين منتخب بولندا بالفضل في هذا الفوز لياكوب كيويور مدافع ارسنال الإنجليزي، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 31.

وواصل منتخب ألمانيا مسلسل نتائجه السلبية في المواجهات المباشرة أمام بولندا، حيث لم يعرف طعم الفوز أمامه سوى مرة واحدة في آخر ست مواجهات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين.

وقد تدق الهزيمة جرس إنذار للماكينات الألمانية خاصة بعد التعادل بصعوبة في المباراة الودية السابقة أمام أوكرانيا بثلاثة أهداف لمثلها يوم الاثنين الماضي في المباراة رقم 1000 في تاريخ ألمانيا، وذلك قبل المواجهة الودية الثالثة التي ستجمع منتخب ألمانيا بنظيره الكولومبي الثلاثاء المقبل.

وجاءت المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا، حيث تشارك الماكينات في البطولة القارية دون خوض التصفيات، بينما تشارك بولندا في تصفيات البطولة.

ويلعب منتخب بولندا ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات القارية والتي تضم مولدوفا وجزر فارو وألبانيا والتشيك، وسيواجه مضيفه المولدوفي يوم الثلاثاء المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز