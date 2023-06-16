نجم عربي مطلوب في ريال مدريد على وجه السرعة

المصدر: البيان

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أفادت تقارير إعلامية إسبانية، بأن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، يريد عودة الظهير الأيمن الحالي لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي إلى "لوس بلانكوس" هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية، وفقاً لروسيا اليوم، أن أنشيلوتي يسعى لتعزيز مركز الظهير الأيمن ومركز قلب الهجوم في ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن أنشيلوتي يرغب بشدة في التعاقد مع حكيمي، ومهاجم إنتر الإيطالي، الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتینز.

وانضم حكيمي وهو خريج أكاديمية ريال مدريد، إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 بموجب عقد مدته خمس سنوات سينتهي في يونيو 2026.

ولكن التقارير الأخيرة ربطته بخروج محتمل من النادي الفرنسي، حيث قيل إنه لا يشعر بالارتياح.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها في مايو الماضي، أن أحد العوامل المحتملة لرحيل حكيمي عن سان جيرمان هو "البيئة والجو الذي يحيط بالنادي الفرنسي"، مستشهدة بمزاعم الاعتداء الجنسي التي يواجهها لاعب كرة القدم المغربي.

في حين أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن مستوى حكيمي في الموسم المنقضي جلب له "انتقادات كثيرة" من داخل النادي وهو ما قد يدفعه للرحيل.

وكان حكيمي البالغ عمره 24 عاما، تكون في أكاديمية ريال مدريد، قبل أن يلتحق بالفريق الأول للنادي الملكي قي العام 2017 ولعب معه موسما واحدا قبل أن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني ومنه إلى إنتر ثم انضم في 2021 لفريقه الحالي باريس سان جيرمان.

ويعتبر حكيمي من أفضل اللاعبين في العالم في مركز الظهير الأيمن في الوقت الراهن.

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