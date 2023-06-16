استبعاد 31 متسابقا من طواف إيطاليا للدراجات للشباب بسبب الغش

المصدر: وكالات

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استُبعد 31 متسابقا من سباق إيطاليا للدراجات تحت 23 عاما بسبب الغش بعد أن أظهرت مقاطع فيديو استنادهم على سيارات فرقهم.

وتحول السباق إلى مهزلة بعد أن نشر مشجعون مقاطع لمتسابقين أثناء سحب السيارات لهم خلال نهاية قمة باسو ديلو ستيلفيو.

وفي البداية استبعد المنظمون 24 متسابقا ثم ارتفع العدد إلى 31 ليتضرر 15 فريقا.

وكان فريق إيه.إس.دي جي.سي سيسيو الأكثر تضررا باستبعاد أربعة من متسابقيه ليكمل المنافسة بمتسابق واحد.

كما استبعد ستة متسابقين من فريقي سيكليستا روزتيسي وتكنيكيس الإيطاليين.

وكان البلجيكي تيل دي ديكر الفائز بسباق باريس-روبيه تحت 23 عاما أبرز المستبعدين.

وقال فريقه لوتو-دستني قبل المرحلة الخامسة "تيل دي ديكر لن يبدأ السباق اليوم، بسبب خطيئة شاب لن تتكرر مجددا".

وحتى في منافسات الكبار أحيانا يحصل المتسابقون على مساعدات بسيطة بالاتكاء على شخص داخل سيارات فرقهم أثناء تسلم زجاجات مياه.

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