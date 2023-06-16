مانشستر يونايتد يُجري اتصالات للتعاقد مع دي خيا وغرينوود

المصدر: وكالات

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لازال مانشستر يونايتد يجري مفاوضات تعاقد مع ديفيد دي خيا، بعد ورود اسم حارس المرمى الإسباني على قائمة اللاعبين المنتظرين للنادي للموسم المقبل.

في الوقت نفسه، ضم النادي مايسون غرينوود للقائمة، بعد أربعة أشهر من إسقاط اتهامات ضده بالشروع في الاغتصاب والاعتداء.

وأصبح دي خيا دون وكيل أعمال هذا الصيف، لكن بإمكانه أن يستمر في النادي حيث كان منذ وقع معه قادما من أتلتيكو مدريد في 2011.

وقال يونايتد "مازالت المناقشات مفتوحة مع ديفيد حول عقد محتمل جديد."

ورغم فوزه بجائزة بالقفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لأفضل حارس بدون أهداف في أكبر عدد من المباريات الموسم الماضي، ظل موقف دي خيا محل تساؤل حول قدرته على اللعب من الصفوف الخلفية.

ووردت أنباء عن تحرك مانشستر يونايتد لضم ديفيد رايا من برينتفورد هذا الصيف.

ومازال مستقبل دي خيا مجهولا وكذلك مستقبل غرينوود، بالرغم من وجوده على قائمة المحتملين.

ولم يلعب المهاجم البالغ 21 عاما مع النادي منذ اعتقل للاشتباه في تهمة الاغتصاب والاعتداء في يناير 2022.

وأسقطت كل الاتهامات الموجهة إليه في فبراير العام الجاري، لكنه مازال هدفا لتحقيق داخلي يجريه يونايتد.

وتسود تكهنات بشأن ما إذا كان سيلعب على الإطلاق مع النادي مجددا، لكن عقده مستمر حتى 2025.

وقال يونايتد في فبراير إنه "سيجري تحقيقه الخاصة قبل أن يحدد الخطوات المقبلة."

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