سينهي من حيث بدأ.. رغبة راموس تقوده نحو ناديه القديم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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لازال النجم الإسباني سيرجيو راموس، يبحث وجهته الجديدة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، منذ أسابيع قليلة.

وبحسب زميله الإسباني السابق خوسيه مانويل جارسيا، فإن راموس يرغب في العودة إلى إشبيلية ناديه السابق، للاعتزال بين جدرانه.

وقال جارسيا، أن راموس يريد إنهاء مسيرته في المكان الذي بدأ منه كل شيء.

وحتى الآن يعتبر الأمر مجرد أمنية من راموس، لاسيما أن إشبيلية لم يقدم أي عروض لضمه، كما أن اللاعب نفسه لم يعرض الفكرة على ناديه القديم.

وكانت تقارير صحفية، أكدت في وقت سابق أن أهلي جدة السعودي ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع راموس، في الميركاتو الصيفي الجاري.

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