فيليكس زواير حكماً لنهائي دوري الأمم الأوروبية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة إدارة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين منتخبي كرواتيا وإسبانيا، إلى الحكم الألماني فيليكس زواير.

ويعاون زواير، ستيفان لوب مساعد أول، وماركو أشمولر مساعد ثان، والسلوفاكي إيفان كروزلياك حكم رابع.

ويتولى الألماني ماركو فريتز مسؤولية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وسيعاونه سفين جابلونسكي كمساعد أول، والإنجليزي ستيوارت أتويل مساعد ثان، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على إيطاليا 1/2، فيما صعد المنتخب الكرواتي للمحطة الختامية بفوزه على هولندا 2/4 في الوقت الإضافي.

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