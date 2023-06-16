مقابل 12 مليون يورو.. نابولي يفعل بند شراء سيميوني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فعل نادي نابولي، بند شراء الارجنتيني جيوفاني سيميوني، في عقد إعارته من فيرونا.

وتعاقد نابولي مع جيوفاني سيميوني الصيف الماضي 2022 على سبيل الإعارة، مع وجود بند في العقد بأحقية الشراء مقابل 12 مليون يورو، وهو ما استغله نابولي وضم اللاعب نهائياً حتى عام 2026.

وعلّق سيميوني على انضمامه لنابولي، قائلاً: "اليوم أصبحت واحداً منكم بشكل رسمي، سأعطي كل ما لدي للدفاع عن قميص نابولي".

وقدم سيميوني نجل المدرب الكبير دييغو سيميوني، موسماً جيداً مع نابولي بعدما لعب 33 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفاً، ليساهم في تحقيق الدوري الإيطالي وعودة نابولي لمنصات التتويج منذ سنوات طويلة.

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