مانشستر سيتي يحدد شرط الاستغناء.. باريس يستهدف برناردو سيلفا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، كواليس مفاوضات باريس سان جيرمان، مع برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن باريس سان جيرمان يجري بالفعل محادثات مع برناردو سيلفا حول الصفقة.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يجري باريس سان جيرمان بالفعل محادثات مع برناردو سيلفا حول المشروع والشروط الشخصية، إنه هدف ذو أولوية وجزء حاسم من خطط النادي الفرنسي".

وأضاف: "المحادثات مع مانشستر سيتي لم تتقدم بعد، سيحدد شرطاً بالحصول على مقابل مالي ضخم نظير بيع اللاعب، كما فعلوا مع برشلونة الصيف الماضي".



ولم ينجح برشلونة في إتمام اتفاقه مع مانشستر سيتي لضم برناردو سيلفا، بسبب الأزمة الاقتصادية التي طاردت النادي الإسباني في وقت سابق.

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