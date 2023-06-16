بعد الهزيمة من إسبانيا.. مدرب إيطاليا: نفتقر للمواهب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، بعد هزيمة الطليان 1/2 أمام إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، إن الأتزوري يجب أن يواصل البحث عن موهبة هجومية جديدة في الوقت الذي يكافح فيه لتقديم أداء ثابت.

وتفوقت إيطاليا على إسبانيا معظم فترات المباراة، لكنها عانت لصنع العديد من الفرص وخسرت بهدف متأخر عن طريق البديل خوسيلو.

وقال مانشيني للصحفيين: "بدأنا بالفعل في تجديد الأمور وسنواصل القيام بذلك، يوجد لاعبون جيدون لكن المواهب تأتي على موجات، في الوقت الحالي نملك لاعبي وسط ومدافعين جيدين، لكننا نفتقر إلى المهاجمين الرائعين ولا أعرف لماذا".

وواصلت الهزيمة أمام إسبانيا الأداء غير المتسق لبطل أوروبا، الذي غاب عن آخر نسختين من كأس العالم، وخسر أمام إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2024، مارس الماضي.

وأضاف مانشيني أن خطة اللعب التكتيكية الجديدة بوجود 3 لاعبين في قلب الدفاع، وظهيرين عملت بشكل جيد في الشوط الأول، لكن فريقه جعل الأمور سهلة للغاية على إسبانيا بعد الاستراحة.

وأتم: "قمنا بالأشياء بشكل جيد في الشوط الأول عندما قطعنا خطوط التمرير لإسبانيا، لكننا تراجعنا كثيراً في الشوط الثاني".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز