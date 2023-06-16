مورينيو يربط مصيره مع روما بعروض من 3 أندية

المصدر: البيان

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رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي، عرضا مغرياً من أهلي جدة السعودي، بحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت".

وكان أهلي جدة السعودي يخطط لمشروعٍ كرويٍ طويل الأمد بقيادة مورينيو، حيث عرض على المدرب البرتغالي عقداً لا يقل عن موسمين.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن أهلي جدة السعودي وضع الكثير من الأموال على طاولة مورينيو، وعرض أرقامًا مذهلة لإتمام الصفقة، وذلك خلال لقاء بين مسؤولي النادي والمدرب في العاصمة البريطانية لندن.

وأكدت الصحيفة أن مورينيو جاء رده بالرفض مفضلاً الاستمرار مع روما.

وفي نفس الوقت، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مغادرة مورينيو لروما لن ترتبط سوى بالعودة إلى ريال مدريد الإسباني، أو تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، أو ربما تدشين تجربة إنجليزية جديدة مع نيوكاسل يونايتد.

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