إنفانتينو: يجب «إيقاف المباريات» إذا حدثت الهتافات العنصرية

المصدر: أ ف ب

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دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو إلى وقف مباراة في حال وقوع حوادث عنصرية، خلال لقاء البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني بعدما كان الأخير ضحية اساءات عنصرية الشهر الماضي.

وقال إنفانتينو في بيان أصدره "فيفا" "يجب ألاّ نتحدث فقط عن العنصرية والتمييز، بل يجب أن نتصرف بحزم. إننا نؤيد عدم التسامح".

وتابع "العنصرية لا تتوافق مع كرة القدم! في هذه الحالة، يجب إيقاف المباراة. الحكام لديهم هذا الخيار تحت تصرفهم في مسابقات الفيفا. لدينا إجراءات مطبقة لذلك، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات على جميع المستويات، بما في ذلك البطولات الوطنية".

كما أعلن إنفانتينو الذي جاء تصريحه بعد لقاء فينيسيوس والمنتخب البرازيلي خلال حصة تدريبية في برشلونة، أن "فيفا" سيشكّل مجموعة عمل لتقديم توصيات ملموسة في هذا المجال، مع "دور مهم" للاعب البرازيلي، حسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة.

وتعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية من قبل بعض جماهير فالنسيا خلال خسارة فريقه ريال صفر-1 في الدوري الإسباني، وقد نعته بعضهم بـ "القرد"، ما اثار ردود أفعال شاجبة وموجة سخط عالمية.



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