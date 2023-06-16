ليفربول وأرسنال ... مواجهة بنكهة التحدي بين صلاح والنني

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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ينتظر الجمهور المصري والعربي المواجهة والتحدي المصري المرتقب بين النجمين المصريين محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ورفيق دربه السابق محمد النني لاعب نادي أرسنال بعد الإعلان عن البرنامج الكامل لبطولة الدوري الانجليزي

أزمة (اللايك )

وتكمن أهمية التحدي والترقب المنتظر للمواجهة الأولى للنجمين الكبيرين بعد الأزمة التي تفجرت بينهما في الموسم الماضي بعد إهدار لاعب نادي ليفربول محمد صلاح لركلة جزاء صدها حارس مرمى آرسنال آرون رامسديل الذي نشر لاحقاً صورة له وهو يحتفل بصده لركلة الجزاء وأعجب بها النني لتتفجر الأزمة بعدها بين النجمين ليحذف صلاح جميع صوره مع النني ويلغي متابعة النني عبر موقع الصور (إنستغرام) ويرد النني بالمثل

رفقاء الأمس أعداء اليوم

وستكون المواجهة المرتقبة بين رفقاء الأمس أعداء اليوم لأن العلاقة بين صلاح والنني بدأت قبل الاحتراف بالخارج لأنهما استهلا مشوارهما سوياً في قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، قبل تصعيدهما للفريق الأول، كما لعبا سوياً في منتخب الشباب الذي شارك في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً في كولومبيا عام 2011.

ولعبا أيضاً سوياً في نادي بازل السويسري، قبل انتقال النني إلى نادي آرسنال في يناير 2015، وكان محمد صلاح قد سبقه بعام إلى نادي تشيلسي الإنجليزي ليستقر أخيراً في نادي ليفربول.

التحدي المرتقب

وبحسب الجدول المعلن من رابطة الدوري الإنجليزي أمس الخميس فإن المواجهة الأولى المرتقبة ( ليفربول ضد أرسنال) (23 ديسمبر) 2023 على ملعب (أنفيلد) وستكون المواجهة الثانية (3 فبراير) 2024 على ملعب الإمارات في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي وستكون مواجهتين بطعم التحدي بعد تدهور العلاقة بين النجمين الكبيرين محمد صلاح والنني.

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