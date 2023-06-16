كأس الأمم الإفريقية تحرم ليفربول من صلاح

المصدر: دبي – البيان

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يستهل نادي ليفربول الانجلزي الموسم الجديد بصدمة الحرمان من خدمات نجمه المصري محمد صلاح بسبب النتائج المبهرة لللمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية والالتزام المتوقع من الفرعون المصري مع منتخب بلاده

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فمن المرجح أن يغيب صلاح بسبب التزمه مع منتخب مصر في كأس إفريقيا، عن مواجهات ليفربول ضد بورنموث (13 يناير)، وتشيلسي (31 يناير) وأرسنال (3 فبراير) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وإذا وصل منتخب مصر إلى المراحل الأخيرة من البطولة القارية، فقد يغيب صلاح أيضا عن مباراتي بيرنلي وبرنتفورد في منتصف فبراير.

ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

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