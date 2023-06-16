مان سيتي وبيرنلي.. ضربة بداية «البريميرليغ» 11 أغسطس

المصدر: لندن - أ ف ب

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ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» لموسم 2023 - 2024، يوم 11 أغسطس المقبل، ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب «البريميرليغ» أمام بيرنلي الصاعد إلى دوري الأضواء، الذي يقوده المدرب البلجيكي فنسان كومباني (أسطورة مان سيتي)، وستكون ضربة البداية على ملعب تورف مور، ويسعى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي، ليصبح فريقه أول من يتوج بلقب الدوري أربع مرات توالياً، بعد أن سيطر على لقب «البريميرليغ» في السنوات الأخيرة، وحققه 5 مرات في آخر ستة مواسم.

أما أرسنال، الذي حل وصيفاً بالموسم المنتهي، بعدما تصدر غالبية فترات الموسم، فيستهل مشواره بملعبه ضد نوتنغهام فوريست، فيما تشهد الجولة الأولى قمة بين تشليسي وضيفه ليفربول، على ملعب ستامفورد بريدج، وفق لجدول المباريات، الذي أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما يستضيف مانشستر يونايتد فريق ولفرهامبتون، ويستقبل نيوكاسل ضيفه أستون فيلا، أما شيفيلد يونايتد الصاعد للدوري الممتاز، فيخوض مباراته الأولى بملعبه أمام كريستال بالاس.

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