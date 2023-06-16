ميسي يمتع الجماهير بهدف الـ «80 ثانية»

المصدر: (بكين - وكالات)

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فاز منتخب الأرجنتين على نظيره الأسترالي، 2 - 0، في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بينهما أمس في بكين، وأمتع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الجماهير بهدف رائع لمنتخب بلاده، بعد مرور 80 ثانية من انطلاق المباراة، التي أقيمت على ملعب ووركر، عبر قذيفة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، وهو هدفه الدولي 104 في 176 مشاركة مع المنتخب، وحظي ميسي بهتافات خاصة من الجماهير التي ارتدت قمصان الأرجنتين، وهي المباراة الأولى له منذ مغادرته سان جيرمان. وعزز جيرمان بيزيلا،تقدم المنتخب الأرجنتيني، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات منتخب الأرجنتين، للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026،ومن المقرر أن يلعب ودية أخرى مع نظيره الإندونيسي الاثنين المقبل، فيما يستعد منتخب أستراليا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية بالدوحة.

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