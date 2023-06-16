أبوظبي تحتضن أول مقر للدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن ألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي للدوري الإيطالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن افتتاح أول مكتب للدوري الإيطالي «Lega Serie A» في المنطقة، وذلك في العاصمة أبوظبي، في إطار الاستراتيجية الهادفة لتعزيز وجود الدوري الإيطالي في المنطقة وتوسيع قاعدته الجماهيرية من خلال بناء وتعزيز العلاقات مع 53% من سكان المنطقة من المهتمين بكرة القدم.

وأكد دي ستيفانو خلال جلسة حوارية، أمس، بالمقر الجديد للدوري الإيطالي بمجمع ياس للإبداع بجزيرة ياس بأبوظبي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد سوقاً مهماً للدوري الإيطالي؛ نظراً لوجود قاعدة جماهيرية شغوفة بكرة القدم واهتمام متزايد بالكرة الإيطالية، مشيراً إلى وجود نحو 16 مليون مشجع للدوري الإيطالي في المنطقة، تقل أعمار نصفهم عن 25 عاماً، وقال: يعزز مقرنا الجديد وجودنا الإقليمي؛ ما يتيح لنا التواصل المباشر مع المشجعين.

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