مبابي: البقاء في باريس سان جرمان "خياري الوحيد"

المصدر: وكالات

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أعاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي التأكيد الخميس على أن "البقاء" في نادي باريس سان جرمان كان "الخيار الوحيد"، رافضاً الخوض في تفاصيل المشادة مع النادي بعد رفضه تمديد عقده إلى ما بعد العام 2024.

وقال الدولي الفرنسي بطل العالم 2018 ووصيف 2022 عن الرسالة التي بُعثت إلى مسؤولي النادي الباريسي "لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار، والبقاء في النادي، إنه خياري الوحيد. لم أكن أعتقد أن أي رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي شخص".

وكان مبابي قد أبدى رغبته في عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لما بعد نهاية الموسم المقبل 2023-2024، وأنه أبلغ النادي بهذا مبكراً، حيث تنص بنود عقده مع النادي على تمديد العقد حتى صيف 2025 حال لم يبلغ اللاعب النادي برغبته في الرحيل.

وبهذا، يكون المتبقي من عقد اللاعب مع سان جيرمان هو الموسم المقبل فقط، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد آخر بداية من يناير المقبل دون موافقة سان جيرمان على أن يكون انتقاله في صيف 2024 مجاناً.

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