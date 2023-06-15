بأقدام ميسي..الأرجنتين تجتاز استراليا ودياً بثنائية في بكين

المصدر: وكالات

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حقق منتخب الأرجنتين لكرة القدم فوزا معنويا 2 / صفر على نظيره الأسترالي، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الخميس في العاصمة الصينية بكين، ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وافتتح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل مبكرا لمنتخب الأرجنتين، بعد مرور 80 ثانية على انطلاق المباراة، التي أقيمت على ملعب (ووركرز)، وذلك عبر قذيفة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، وضع من خلالها الكرة على يمين ماثيو ريان، حارس مرمى أستراليا، ‬ليسجل ميسي أسرع أهدافه في مسيرته الدولية مع الأرجنتين.

وعزز جيرمان بيزيلا، الذي شارك في اللقاء قبل انطلاق الشوط الثاني، تقدم المنتخب الأرجنتيني، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 68، عبر ضربة رأس رائعة، من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليسرى أرسلها رودريجو دي بول، واضعا الكرة على يسار الحارس الأسترالي، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس العالم العام الماضي في قطر، للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين ودية أخرى مع نظيره الإندونيسي يوم الاثنين المقبل.

في المقابل، يستعد منتخب أستراليا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، المقررة في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير من العام المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات في المسابقة القارية المنتخب الأسترالي، الفائز باللقب عام 2015، في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات أوزبكستان وسوريا والهند.

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