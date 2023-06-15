استجواب وزيارة أولى لبكين.. حالة ارتباك في الصين بسبب ميسي

المصدر: وكالات

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بلغ الجنون بالنجم الارجنتيني ليونيل ميسي ذروته، في العاصمة الصينية بكين، قبل المباراة الودية التي ستجمع التانغو مع أستراليا، اليوم الخميس.

وكانت كل الأنظار شاخصة على ميسي، الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور، والذي قاد الأرجنتين إلى التتويج بمونديال قطر 2022.

واحتشد المئات من المشجعين الصينيين وهم يلوحّون بأعلام الأرجنتين ويرتدون قمصان ميسي خارج فندق المنتخب منذ وصول البعثة السبت.

واصطفت الحشود في شوارع تخضع لحراسة مشددة على أمل إلقاء نظرة على اللاعب في كل مرة يذهب فيها منتخب الأرجنتين إلى التدريبات.

وظل ميسي بعيداً عن الأنظار، لكن ذلك لم يخمد حماسة الجماهير، وروى أحد المشجعين حكايته عن قضاء ليلة داخل فندق فور سيزونز في محاولة للقاء ميسي وزملائه عن قرب، وقال لوكالة فرانس برس: "اختبأت أولاً في خزانة البوّاب، ثم صعدت إلى الطابق المتواجد فيه منتخب الأرجنتين عبر درج النجاة من الحريق"، وتم استجوابه من قبل أمن الفندق قبل إطلاق سراحه.

وقال مشجعاً آخر إنه سافر بالطائرة من مدينة شينغن مسقط رأسه في جنوب الصين، متوجهاً مباشرة إلى الفندق، وهو لا يملك حتى تذكرة للمباراة في استاد العمال الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج، والتي بيعت تذاكره بسرعة هائلة.

وقال الرجل البالغ 29 عامًا الذي لم يسبق له زيارة بكين من قبل: "أريد فقط أن أشعر بالأجواء".

وقال ثالثاً قادم من مدينة تشانغتشون شمال شرق الصين، وتمكن من الحصول على تذكرة: "لقد أنفقت حوالي 3000 يوان (419 دولاراً) للحصول على تذكرة، أعلم أنها باهظة الثمن، لكنني اعتقدت أنه إذا لم أقتنص الفرصة، فسوف أندم على ذلك".

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