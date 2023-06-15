ظاهرة وبين الأفضل بالعالم.. رودريغو يتحمس لقدوم مبابي إلى الريال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق البرازيلي رودريغو غوس نجم ريال مدريد، على احتمالية قدوم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى الميرنغي.

وعاد مستقبل مبابي ليتصدر الصحف العالمية، بعدما أكد النجم الفرنسي عدم استمراره مع باريس لفترة جديدة عقب نهاية عقده الحالي، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويعتبر ريال مدريد أبرز الأندية المرجح انتقال مبابي إلى صفوفها، خاصة إنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الميرنغي الصيف الماضي، قبل أن يتدخل إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، ويقنعه بالتجديد والبقاء مع باريس سان جيرمان.

وقال رودريغو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مبابي ظاهرة، وأحد أفضل اللاعبين في العالم، ريال مدريد بحاجة للاعب مثله".

وتابع: "سأكون متحمساً للغاية إذا جاء مبابي، لكنه لديه عقد مع باريس وعلينا احترام ذلك".

وأضاف: "بالطبع كلما انضم مبكراً إلى الريال كان أفضل، لكن إذا لم يتمكن من القدوم إلى الريال الآن، فهناك صفقات أخرى يقررها رئيس النادي فلورنتينو بيريز ومدرب الفريق كارلو أنشيلوتي".

وتسيطر حالة من الغموض على مستقبل مبابي، بخصوص استمراره مع باريس أو رحيله، سواء خلال الصيف الجاري، أو عقب نهاية الموسم المقبل، لاسيما بعدما أكدت تقارير صحفية أن بقاء مبابي في باريس الموسم المقبل، يتوقف على تمديد عقده لموسم آخر، حتى لا يرحل عقب نهاية الموسم الجديد مجانًا.

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