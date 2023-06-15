مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024/2023

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، موعد انطلاق وانتهاء منافسات الموسم الجديد من البريميرليغ 2024/2023، وكذلك مواعيد مباريات الجولة الأولى من المسابقة الإنجليزية.

وتشهد النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي مشاركة أندية بيرنلي وشيفيلد يونايتد ولوتون تاون، بعد صعودها مؤخراً من مسابقة التشامبيونشيب.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي، بعد منافسة قوية طوال الموسم مع أرسنال.

ووفقاً لما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي، تنطلق مباريات الموسم الجديد، السبت 12 أغسطس 2023، فيما ينتهي الموسم 19 مايو 2024.

جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024/2023

• بيرنلي - مانشستر سيتي

11 أغسطس 2023

23:00 بتوقيت الإمارات

• أرسنال - نوتينغهام فورست

12 أغسطس 2023

15:30 بتوقيت الإمارات

• بورنموث - وست هام يونايتد

12 أغسطس 2023

18:00 بتوقيت الإمارات

• برايتون - لوتون تاون

12 أغسطس 2023

18:00 بتوقيت الإمارات

• إيفرتون - فولهام

12 أغسطس 2023

18:00 بتوقيت الإمارات

• شيفيلد يونايتد - كريستال بالاس

12 أغسطس 2023

18:00 بتوقيت الإمارات

• نيوكاسل - أستون فيلا

12 أغسطس 2023

20:30 بتوقيت الإمارات

• برينتفورد - توتنهام

13 أغسطس 2023

17:00 بتوقيت الإمارات

• تشيلسي - ليفربول

13 أغسطس 2023

19:30 بتوقيت الإمارات

• مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون

14 أغسطس 2023

23:00 بتوقيت الإمارات