بعد إعلان الصفقة.. فينيسيوس يرحب بقدوم بيلينغهام إلى ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رسالة ترحيب إلى زميله الجديد بالميرنغي، الإنجليزي جود بيلينغهام.

وكتب فينيسيوس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرحباً بك في أفضل فريق بالعالم"

وكان ريال مدريد أعلن، أمس الأربعاء، ضم بيلينغهام بشكل رسمي، قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند بعقد مدته 6 مواسم، إذ ينتهي تعاقد بيلينغهام مع الميرنغي عام 2029.

وتجاوزت صفقة انتقال بيلينغهام إلى صفوف ريال مدريد 100 مليون يورو، ليصبح الإنجليزي الشاب ثاني أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم.

ويعتبر بيلينغهام هو ثالث صفقات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الثنائي فران غارسيا، وإبراهيم دياز، المنتهي إعارته مع رايو فايكانو وميلان على الترتيب.

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