البداية والنهاية.. موعد الموسم الجديد من الدوري الإسباني 24/23

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعد انطلاق وانتهاء الموسم الجديد من "الليغا" 2024/2023.

وبحسب بيان رسمي، تبدأ منافسات النسخة الجديدة من الدوري الإسباني الجمعة 11 أغسطس المقبل، على أن تنتهي المسابقة الأحد 26 مايو 2024.

وتقام قرعة مباريات الموسم الجديد من "الليغا"، الخميس المقبل 22 يونيو الجاري، في تمام الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهراً بتوقيت مصر والسعودية.

يذكر أن برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني النسخة الأخيرة، بعدما حصد 88 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة.

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