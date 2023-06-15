كرواتيا تهزم هولندا برباعية وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية

المصدر: د ب ا

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اكتسح المنتخب الكرواتي نظيره الهولندي 4 /2، مساء الأربعاء، ليتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسيواجه المنتخب الكرواتي في نهائي البطولة، الفائز من مباراة إسبانيا وإيطاليا المقررة مساء اليوم الخميس.

وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق دونيل مالين في الدقيقة 34، قبل أن يدرك أندريه كراماريتش التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 72 سجل ماريو بازاليتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي، لكن نواه لانج أدرك التعادل للمنتخب الهولندي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ويتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 98 سجل برونو بيتكوفيتش الهدف الثالث للمنتخب الكرواتي، قبل أن يضيف لوكا مودريتش الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 116 بالشوط الإضافي الثاني.

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