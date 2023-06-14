نانت يُفعل بند شراء المصري مصطفى محمد من غلطة سراي

المصدر: وكالات

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أعلن نانت المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء تفعيل بند شراء المهاجم المصري مصطفى محمد من غلطة سراي التركي.

ووقع الدولي المصري، الذي قضى الموسم المنقضي معارا من الفريق التركي، عقدا حتى 2027 مع نانت الذي تجنب الهبوط بفارق نقطة واحدة عندما احتل المركز 16 في الدوري.

وقال نانت عبر حسابه على تويتر مع إرفاق صورة للاعب "سيبقى. تم تفعيل خيار الشراء. مهاجمنا المصري يوقع مع نانت حتى عام 2027".

واحتل مصطفى محمد، البالغ عمره 25 عاما، صدارة هدافي نانت بالدوري الموسم الماضي برصيد ثمانية أهداف.

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