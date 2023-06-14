ارتفاع القيمة السوقية لفينيسيوس وبنزيما وليفاندوفسكي يتراجعان

المصدر: وام

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أحرز البرازيلي الدولي الشاب فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد طفرة كبيرة في القيمة السوقية بعد انتهاء موسم 2022-2023، الذي قدم فيه أداء مميزا مع فريقه رغم فشل الفريق في الدفاع عن لقبيه بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق فينيسيوس أكبر زيادة من بين جميع لاعبي الدوري الإسباني في النسخة الجديدة من قائمة القيمة السوقية للاعبي البطولة والصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية.

وارتفعت القيمة السوقية لفينيسيوس، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 23 في 12 يوليو المقبل، 30 مليون يورو دفعة واحدة لتبلغ 150 مليون يورو، ويصبح ثالث أعلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية، بعد الفرنسي كيليان مبابي (180 مليون يورو) والنرويجي إيرلنج هالاند (170 مليون يورو).

وفي المقابل، تراجعت القيمة السوقية لاثنين من أبرز نجوم البطولة في الموسم المنقضي وهما الفرنسي الآخر كريم بنزيما، الذي ترك ريال مدريد قبل أيام قليلة إلى اتحاد جدة السعودي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة والمتوج هدافا للدوري الإسباني في الموسم المنقضي.

وقال فتوبياس بلاسيو مدير إقليمي في "ترانسفير ماركت" بإسبانيا، في تصريحات على الموقع: فينيسيوس لاعب مؤثر. وعلى الرغم من سنه الصغيرة (22 عاما)، أكد اللاعب قدراته من خلال المساهمة في 44 هدفا لفريقه بمختلف البطولات خلال الموسم المنقضي.

وأضاف: "عروض فينيسيوس في دوري الأبطال الأوروبي كانت مؤثرة للغاية. سجل اللاعب 7 أهداف وصنع 5 أهداف لزملائه في 12 مباراة بالبطولة ليكون ثاني أفضل المساهمين في أهداف فريقه بالبطولة بعد إيرلنج هالاند، الذي سجل 12 هدفا وصنع هدفا لمانشستر سيتي الإنجليزي المتوج بلقب البطولة".

وبرغم خسارته لقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال في الموسم المنقضي بعدما أحرز الثنائية في موسم 2021-2022، استفاد ريال مدريد من ارتفاع القيمة السوقية للعديد من لاعبيه في التقييم الجديد.

كما حقق برشلونة مكسبا كبيرا في القيمة السوقية بالتقييم الجديد من خلال ارتفاع قيمة عدد من لاعبيه وإن تراجعت قيمة هدافه ليفاندوفسكي 10 ملايين يورو لتصبح 30 مليون يورو، ويحتل اللاعب المركز الـ39 بقائمة لاعبي الدوري الإسباني من حيث القيمة السوقية.

وبرغم هذا التراجع، يحتل ليفاندوفسكي المركز الثاني خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي في قائمة الأعلى قيمة سوقية من بين جميع اللاعبين الذين تجاوزوا سن الـ32 على مستوى العالم.

وكان من أكثر المستفيدين أيضا في التقييم الجديد لاعب ريال مدريد الشاب إدواردو كامافينجا، الذي ارتفعت قيمته السوقية 25 مليون يورو لتبلغ 85 مليون يورو.

كما ارتفعت القيمة السوقية للبرازيلي رودريجو مهاجم ريال مدريد 20 مليون يورو لتصل إلى 100 مليون يورو، وينضم اللاعب إلى قائمة اللاعبين الذين تبلغ قيمتهم السوقية 100 مليون يورو، وتضم هذه القائمة 11 لاعبا فقط على مستوى العالم.

وفي المقابل، تراجعت القيمة السوقية لبنزيما 10 ملايين يورو لتصل إلى 25 مليون يورو، ويحتل اللاعب المركز 43 بين لاعبي الدوري الإسباني.

كما تراجعت القيمة السوقية للبلجيكي تيبو كورتو حارس مرمى ريال مدريد من 60 إلى 45 مليون يورو وللألماني مارا أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة من 40 إلى 35 مليون يورو.

وحافظ كل من بيدري لاعب برشلونة وفيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد على قيمته السوقية عند 100 مليون يورو كما حافظ جافي لاعب برشلونة على قيمته عند 90 مليون يورو فيما تراجعت القيمة السوقية للفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد من 90 إلى 85 مليون يورو.

وأحكم ريال مدريد وبرشلونة قبضتهما على المراكز الـ10 الأولى بقائمة أعلى لاعبي الدوري الإسباني من حيث القيمة السوقية.

كما فرض الناديان هيمنتهما على قائمة الـ 20 الأوائل، والتي شهدت فقط 3 لاعبين من ريال سوسييداد ولاعبا واحدا من فياريال ولاعبا واحدا من أتلتيكو مدريد هو رودريجو دي بول، الذي حل في المركز الـ20 بعدما حافظ على قيمته السوقية عند 40 مليون يورو.

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