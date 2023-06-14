غياب مودريتش وإزالة بنزيما من حملة الترويج لقميص الريال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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غاب الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، عن الظهور في تقديم القميص الرسمي الجديد للميرنغي الذي سيخوض به مبارياته الموسم المقبل 2024/2023.

وكان ريال مدريد أعلن بشكل رسمي عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2023/2024، من خلال فيديو ترويجي وبعض الصور.

وجاء غياب مودريتش، في ظل عدم حسم اللاعب الكرواتي لموقفه سواء بالبقاء مع ريال مدريد أو رحيله في ظل انتهاء تعاقده مع الميرنغي آخر يونيو الجاري.

وفي نفس الوقت، أزال ريال مدريد صور النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعدما رحل عن صفوفه مؤخراً.

وكان من المفترض أن يظهر بنزيما في صور الحملة الترويجية لقميص ريال مدريد، وبالفعل التقط الصور مع زملائه في وقت سابق، إلا إنها تمت إزالتها بعد رحيله لاتحاد جدة السعودي.

ورحل عن ريال مدريد مؤخراً بخلاف بنزيما، كل من ماركو أسينسيو وإدين هازارد بعد انتهاء عقودهما مع الميرنغي، فيما تم تجديد عقد توني كروس وناتشو.

باللون الذهبي.. ريال مدريد يعلن عن قميصه للموسم الجديد

ولم يختلف قميص ريال مدريد الأساسي للموسم المقبل كثيراً عن شكله الاعتيادي، حيث جاء باللون الأبيض، مع خطوط على الكتف باللون الذهبي، وتزينت منطقة الرقبة والأكمام باللونين الذهبي والأسود بشكل دائري.

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