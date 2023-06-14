حتى 2029.. ريال مدريد يعلن رسمياً عن صفقة بيلينغهام

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ريال مدريد، تعاقده رسمياً مع الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام نجم بوروسيا دورتموند، لمدة 6 مواسم.

وفي بيان رسمي أصدره ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني، أعلن خلاله التعاقد مع بيلينغهام في صفقة بيع نهائي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد حتى صيف 2029.

وكلفت صفقة بيلينغهام خزينة ريال مدريد، مبلغ 103 مليون يورو، حسب ما ذكره بوروسيا دروتموند في بيان رسمي سابق.

وشارك بيلينغهام مع دروتموند خلال الموسم المنقضي، في 42 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 14 هدفاً، وصنع 7 أهداف.

موعد حفل تقديم بيلينغهام

ويستعد ريال مدريد، لتقديم بيلينغهام بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المقرر أن يتم تقديم بيلينغهام في حفل للجماهير ووسائل الإعلام، غداً الخميس 15 يونيو في تمام الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات، بمدينة فالديبيباس الرياضية الخاصة بالميرنغي.

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