نجوم ريال مدريد: سنكون سعداء بقدوم مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد نجوم نادي ريال مدريد، أنهم سيكونون سعداء بقدوم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وانضمامه إلى صفوف الميرنغي.

وعلق مواطنه إدواردو كامافينغا لاعب ريال مدريد، على أنباء اقتراب مبابي من الريال، حيث قال في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأكون سعيداً جداً إذا جاء مبابي إلى ريال مدريد”.

وتابع: "أنا ومبابي نطلق النكات حول مستقبله، لكنها تبقى بيني وبينه، لا ألاحظ أي تغيير عليه، إنه طبيعي حالياً".

وعلّق ناتشو على الأمر نفسه، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلاً: "إذا كان الأمر بيدي، لكنت أحضرته هذا الصيف، لاعبون مهمون رحلوا عنا ونحتاج إلى مهاجمين، اعتقد مبابي سيأتي في الموسم المقبل".

وكان لإبراهيم دياز العائد مؤخراً إلى صفوف ريال مدريد، رأياً آخر، حيث قال: "لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، أنا سعيد لوجودي في ريال مدريد وأي شخص أخر سيأتي سيكون سعيداً كذلك".

وأعلن مبابي بشكل رسمي، رغبته في عدم تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، والاكتفاء بمدة عقده الحالي مع البي سي جي الممتدة حتى صيف 2024.

وسبق وجدد مبابي عقده مع باريس الصيف الماضي، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، ليتأجل انتقاله إلى الميرنغي فترة جديدة.

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