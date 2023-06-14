شرط مانشستر سيتي لانتقال رياض محرز للدوري السعودي

المصدر: وكالات

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حسم نادي مانشستر سيتي موقفه من العروض المقدمة لنجمه الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتردد أن نادي الأهلي السعودي، الذي عاد للتو إلى دوري روشن بعدما هبط لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، أبدى رغبته في التعاقد مع محرز في ظل ثورة الصفقات العالمية في دوري روشن للمحترفين، بعد كريستيانو رونالدو (النصر)، وكريم بنزيما (الاتحاد).

وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، أن إدارة مانشستر سيتي أغلقت الباب أمام رحيل عدد من نجوم الفريق، دون مقابل مادي معتبر، يتقدمهم قائد المنتخب الجزائري محرز.

وأضاف: "أي ناد سعودي حريص على التوقيع مع رياض محرز هذا الصيف، تلقى رسالة واضحة من مان سيتي مفادها: سيتم طلب رسوم مالية مهمة مقابل التفريط في خدمات النجم الجزائري".

وخاض محرز موسما تاريخيا مع مان سيتي، حيث قاده لحصد ثلاثية تاريخية وهي لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الإنجليزي الممتاز.

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